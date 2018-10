Marcia, trasferta in Puglia per Sara Meloni

Loano. Giovedì 1 novembre Sara Meloni, la piccola atleta del Run Finale Ligure e punta del Team Endurance ASD di Loano, allenata dal padre Piernicola Meloni, si troverà ai nastri di partenza del 22° Trofeo Puglia 2018 di marcia, nella categoria Esordienti, ad Andria, manifestazione indetta dal Comitato regionale pugliese Fidal ed organizzata dall’ASD Maratoneti Andriesi con il patrocino del Comune di Andria.

La manifestazione si disputerà su un circuito di circa 1.000 metri. “Una trasferta con l’obiettivo in primis di fare più esperienze possibili per quello che riguarda questa bellissima disciplina; in Italia e all’estero – spiega Piernicola Meloni -. Un buon mix di divertimento e allenamento, ma soprattutto l’amore per specialità dell’atletica leggera come corsa e marcia e la motivazione che distinguono Sara e che la rendono unica alla sua età, faranno il resto”.

“In futuro – prosegue il padre e tecnico della promettente Sara – sarà preparata, fisicamente e mentalmente ad affrontare quei lavori specifici che faranno la differenza. Un ringraziamento va a tutti i collaboratori, dal team di medici capitanato dal cardiochirurgo Alberto De Andreis che con costanti controlli, permettono a Sara di praticare questo sport in sicurezza, al tecnico Martina Giordano della Run Finale che collabora attivamente agli allenamenti, a Barbara Fruggeri che ultimamente si occupa dei massaggi di Sara, al vicepresidente del Team Endurance Eleonora Ferrara, agli sponsor, a tutti i tifosi che per la strada, sul campo e con i loro messaggi di stima la incoraggiano ad andare avanti”.