Manutenzione delle scuole, il Comitato Genitori di Savona: “Che i problemi economici del Comune non ricadano sui bimbi”

Savona. C’è il blocco della manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici di proprietà del Comune nel “mirino” del Comitato Genitori di Savona, che “a fronte di una circolare relativa allo stato della manutenzione degli edifici comunali, emessa il 4 ottobre scorso, sta seguendo con attenzione la problematica” in questione.

“Per quanto riguarda la chiusura della palestra della scuola Callandrone – spiegano i genitori – siamo in contatto con l’assessore Pietro Santi che sta provvedendo alla messa a norma della palestra per consentirne, nel giro di una decina di giorni, la riapertura parziale per lo svolgimento delle attività scolastiche di ginnastica. Per quanto riguarda la messa a norma totale della palestra, i lavori di ristrutturazione verranno eseguiti con ogni probabilità durante il periodo estivo, così da consentire il normale svolgimento delle attività scolastiche”.

“Ci stanno arrivando segnalazioni di problematiche simili anche in altri plessi da parte di genitori preoccupati. Il Comitato vigila affinché i ben noti problemi finanziari del nostro Comune non arrechino pregiudizio ai nostri figli”.