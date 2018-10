Maltempo, Pastorino (Leu): “Stato d’emergenza e soldi per la Liguria, il governo si sbrighi”

Liguria. “La Liguria sotto assedio da questa ondata eccezionale di maltempo ha centinaia di milioni di danni. Non bisogna perdere tempo. La richiesta dello stato di emergenza del Governatore Toti deve essere approvata subito”. Lo afferma Luca Pastorino, deputato e segretario di presidenza alla Camera per Liberi e Uguali.

“Successivamente vanno individuati e sbloccati i primi fondi. Parliamo di piccoli comuni parzialmente distrutti, porti, porticcioli, ristoratori, commercianti, agricoltori, stabilimenti balneari. Un intervento tempestivo è fondamentale per un tessuto economico già provato anche per il crollo del Ponte Morandi”.

“In parlamento e in commissione finanze eserciterò ogni tipo di iniziativa affinché l’iter sia il più rapido possibile. È davvero doloroso vedere il nostro bellissimo territorio terribilmente martoriato da levante, nel Tigullio fino a ponente. Sono vicino a chi sta vivendo momenti di paura e difficoltà, ai soccorritori che stanno svolgendo un grande lavoro e a tutti gli amministratori di quei piccoli comuni sempre in prima linea anche negli interventi di soccorso. Non vanno lasciati soli, ma sostenuti”.