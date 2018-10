Ponente. Potrebbe scatenarsi e raggiungere il picco più alto di questa ondata di maltempo un’altra violenta mareggiata attesa sulle coste del savonese, che ha già messo in allarme i comuni rivieraschi e molti stabilimenti balneari del ponente ligure.

Sui rispettivi litorali i sindaci, nell’ambito delle ordinanze per le allerte meteo, hanno già preso provvedimenti ad hoc, come ad Alassio per il molo e la passeggiata Cadorna, oppure a Finale Ligure dove il sindaco Ugo Frascherelli ha invitato i cittadini e turisti a stare lontani dalla spiaggia e dalla passeggiata, oltre che dai moli cittadini, proprio per l’aumento del moto ondoso previsto per le prossime ore.

di 31 Galleria fotografica Mareggiata e primi danni sui litorali









Da questo pomeriggio a domani mattina sono previste onde alte anche sette metri, una vera burrasca che potrebbe creare non pochi disagi a molte località del savonese.

“Si prevede un notevole impatto sulla costa e sulle spiagge” secondo le previsioni di Arpal e stando agli ultimi aggiornamenti meteo.

Intanto si contano i primi danni: le spiagge sono colme di detriti, in particolare rami e tronchi e la sabbia comincia ad essere letteralmente divorata dal mare, come ad Alassio e ad Albenga. E pare che il peggio debba ancora arrivare. Nella città del Muretto si registrano i primi danni alle strutture balneari e ai locali del litorale, con molti che stanno correndo ai ripari in vista della nuova e più intensa mareggiata: numerosi detriti, spinti dalla forza delle onde, sono arrivate fino al budello alassino, invadendo i carruggi.

MAREGGIATA ALASSIO:



Proprio nella cittadina ingauna, viale Che Guevara, chiusa al traffico su disposizione del sindaco, è già stata invasa da detriti e altri rifiuti.

In queste ore situazione difficile anche nel levante savonese, in particolare a Varazze, dove non mancano i disagi nel porto turistico. Da parte dei comuni costieri è stato rinnovato l’invito a non transitare sulle passeggiate a mare per la pericolosità della mareggiata in corso e che dovrebbe peggiorare nelle prossime ore.

MAREGGIATA PIETRA LIGURE:



La preoccupazione arriva anche dal sindaco di Celle Renato Zunino: Il problema piu delicato è la forte mareggiata che impedisce per motivi di sicurezza di lavorare con i mezzi meccanici e perciò non è da escludere piccole esondazioni. Per domani se non cambiano le previsioni scuole, impianti aperti solo chiusa la Pineta per sicurezza dopo la pioggia”.