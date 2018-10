Agg. ore 8.13 – Nel pomeriggio attesi vento forte e mare in burrasca. Torna la pioggia, e ora a far paura è l’effetto accumulo: CLICCA QUI PER LE PREVISIONI

Provincia. E’ cominciata a mezzanotte la nuova allerta in provincia di Savona. Sarà per tutto il giorno gialla sul ponente savonese e arancione sul levante e sull’entroterra. Il vento, attenuatosi ieri, oggi tornerà a soffiare con forza, e il mare tornerà a crescere nel pomeriggio facendo temere una nuova mareggiata; a questi due pericoli va sommata la pioggia, che se dovesse cadere eccessivamente copiosa potrebbe peggiorare la situazione nei luoghi in cui si sono registrati danni o cedimenti.

Nel frattempo continuano senza sosta le operazioni per ripristinare i danni degli ultimi due giorni. Nella notte, verso le 3.30, è stata riaperta l’Aurelia al Malpasso: la voragine da oltre 5 metri è stata riempita a tempo di record e il manto stradale ripristinato dai tecnici di Ecogrid, che ha lavorato per conto di Anas. L’Aurelia tra Pietra Ligure e Borgio dovrebbe invece, secondo previsioni, riaprire in serata.

Nella notte i vigili del fuoco hanno effettuato 28 interventi in tutta la provincia per tetti, cornicioni o alberi pericolanti. Al momento non si registrano episodi critici.

Questa mattina alle 12 il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone incontreranno i sindaci dei comuni del savonese colpiti dal maltempo in Prefettura. A seguire, sopralluogo al porto di Savona, a Laigueglia e ad Alassio.

