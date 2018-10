Provincia. Non mancano fin dalle prime ore del mattino disagi per l’ondata di maltempo che sta interessando il territorio savonese: secondo gli ultimi aggiornamenti non si registrano situazioni critiche, ma in diversi comuni sono presenti allagamenti significativi in alcune strade e sottopassi, senza contare alberi e rami pericolanti. Non si ferma l’azione dei vigili del fuoco in provincia.

Resta alta l’attenzione per quello che riguarda i torrenti e i corsi d’acqua.

di 10 Galleria fotografica Danni per il maltempo nel savonese









Alle ore 12 è previsto il punto sulle evoluzioni dell’allerta meteo con l’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone e i previsori di Arpal, chestanno valutando la situazione sulla Liguria alla luce delle precipitazioni che si sono verificate e delle ultime uscite modellistiche. L’aggiornamento dell’allerta è previsto, come sempre, per la tarda mattinata e verrà immediatamente comunicato tramite il sito ufficiale www.allertaliguria.gov.it.

Ecco alcune delle segnalazioni dai comuni:

CELLE LIGURE: Albero di pino pericolante in piazza Assunta che dvrà essere tagliato, oltre ad interventi in via Aicardi per la caduta di calcinacci da un cornicione.

STELLA: Strada interrotta per frana tra Corona Margherie e Santa Giustina; prestare attenzione in zona Bonomo per la strada coperta da fanghiglia.

VADO LIGURE: Paura per una signora sfiorata dal ramo di un albero caduto sulla fermata del bus, danneggiando la pensillina. E’ successo sulla via Aurelia.

SPOTORNO: Piccolo smottamento nell’entroterra, in via Laiolo: alcune pietre si sono riversate sulla carreggiata.

FINALE LIGURE: Disagi in via Pineta per allagamenti, divelto un tombino che si trova in mezzo alla strada con pericolo per gli automobilisti. Infiltrazioni sono state segnalate all’interno della residenza per anziani “Ruffini”.

PIETRA LIGURE: Sono stati chiusi per allagamento i sottopassaggi posti in corrispondenza del Rio Chiappe e Rio Ranzi. E’ stato chiuso il sottopassaggio davanti all’ospedale Santa Corona nonchè il sottopasso – lato mare – di viale Europa in corrispondenza con la via Torino.

LOANO: Per tutta la notte e anche questa mattina i volontari del gruppo intercomunale di protezione civile di Toirano, Boissano e Loano hanno monitorato il territorio. Ad ora i livelli dei rii sono sotto la soglia di allarme e non si segnalano particolari problemi lungo le strade. Chiunque avesse necessità di segnalare qualche criticità può rivolgersi alla protezione civile o alla polizia municipale, che affiancherà i volontari per tutta la durata dell’allerta.

Aggiornamenti in corso