Agg. 01.00: Secondo quanto riferito da Arpal, alle Manie sono caduti 52 millimetri in un’ora ma ben 51.2 in 30 minuti, 37.4 in 15 e 15 in 5 minuti. 39.6 i millimetri in un’ora a Castellari, 35.6 a Calice Ligure.

Provincia. E’ già iniziato il temporale che, secondo le previsioni meteo, interesserà la nostra provincia per tutta la giornata di oggi. A pochi minuti dalla mezzanotte, la pioggia ha iniziato a cadere copiosa, in particolare nel finalese: secondo la stazione di Varigotti della rete Limet, sono già caduti oltre 51 mm.

Ricordiamo che è stata diramata allerta arancione su tutta la provincia fino alle ore 3; da quel momento, su tutta la costa di ponente (da Noli ad Andora) diventerà rossa fino alle ore 15, per poi tornare arancione fino alle 18 e infine gialla fino alle 20. Nel resto della provincia l’allerta non supererà invece il livello arancione.

IVG.it seguirà l’evolversi della situazione in tempo reale, per aggiornarvi di qualsiasi criticità. Al momento (00.35) nonostante la pioggia copiosa non si registrano disagi.

Aggiornamenti in corso