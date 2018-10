Liguria. La conferma è arrivata poco fa dall’assessore Giacomo Giampedrone in diretta Facebook per fare il punto sulla situazione maltempo: allerta rossa nel levante della provincia e arancione a ponente. Questo in relazione al brusco peggioramento delle condizioni meteo.

L’innalzamento del livello di allerta per il peggioramento delle condizioni meteo scatterà dalla mezzanotte di oggi, fino alle 15 di domani, lunedì 29 ottobre. La protezione civile regionale ha disposto il nuovo avviso sulla base dell’ultimo bollettino meteo di Arpal.

L’allerta rossa viene diffusa in situazioni di grave pericolo: fenomeni ed effetti ingenti ed estesi.

Ecco l’ultimo aggiornamento sull’allerta meteo:

Zona A – Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa: gialla fino alle 23.59 di oggi, domenica 28 ottobre, poi arancione fino alle 15 di domani lunedì 29 ottobre, poi gialla fino alle 18.

Zone B-D – Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno e dalla Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida: arancione fino alle 14.59, poi gialla fino alle 23.59 di oggi domenica 28 ottobre, poi arancione fino alle 5.59 di domani, lunedì 29 ottobre, poi rossa fino alle 17.59, poi gialla fino alle 23.59

Zona C – Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Valfontanabuona e Valle Sturla- : arancione fino alle 14.59, poi gialla fino alle 23.59 di oggi domenica 28 ottobre, poi arancione fino alle 11.59 di domani, lunedì 29 ottobre, poi rossa fino alle 23.59

Zona E – Valle Scrivia, Val d’Aveto e Val Trebbia: arancione fino alle 5.59 di domani, lunedì 29 ottobre, poi rossa fino alle 17.59, poi gialla fino alle 23.59.

La situazione. Oggi temporanea attenuazione dei fenomeni su tutte le zone tranne per l’entroterra del levane, dove permane il transito di piogge significative. Dalla mezzanotte l’arrivo di un fronte temporalesco determina un’ulteriore intensificazione delle precipitazioni con fenomeni temporaleschi organizzati e persistenti. L’elevato grado di saturazione e la persistenza delle precipitazioni nelle zone del genovese, del savonese, e dei relativi entroterra, determina l’innalzamento del rischio di esondazione dei bacini dalle prime ore del mattino.

Ecco, dunque, l’avviso meteorologico emesso per la giornata di oggi e per le due successive con i fenomeni previsti:

OGGI, DOMENICA 28 OTTOBRE: Per tutta la giornata condizioni di marcata instabilità. Segnaliamo piogge moderate o localmente forti su CE con cumulate significative associate a rovesci e temporali di intensità fino a forte. Venti da Sud, Sud-Est 50-60km/h con raffiche di burrasca in parziale calo; mare localmente agiato su BC.

DOMANI, LUNEDI’ 29 OTTOBRE: Fin dalla prime ore della notte piogge in intensificazione a partire da Ponente (zone ABD) in estensione alle restanti zone con intensità ovunque forte e valori cumulati elevati. Alta probabilità di temporali o rovesci anche forti; non si escludono fenomeni organizzati e persistenti. Venti tra Sud-Est e Sud-Ovest in rinforzo fino a 70-80km/h, localmente 90km/h su C con raffiche oltre i 100- 110km/h. Mareggiata intensa su tutte le coste.

DOPODOMANI, MARTEDI’ 30 OTTOBRE: In mattinata piogge residue sul Levante con cumulate fino a significative su C. Venti da SudOvest 50-60km/h con raffiche di burrasca; mareggiare residue sulle coste di BC.

Aggiornamenti