Provincia. La Protezione Civile regionale ha modificato l’allerta meteo per piogge diffuse e temporali emanata da Arpal.

La redazione di IVG.it sta contattando tutti i sindaci dei comuni interessati dall’avverse previsioni meteo per conoscere la decisione in merito al regolare svolgimento delle attività didattiche e non solo.

Per il levante savonese, da Vado Ligure fino a Varazze, entroterra compreso, in relazione all’allerta di livello massimo, chiuse scuole, impianti sportivo e ogni altro luogo pubblico.

Per le zone di ponente si attendono i provvedimenti dei sindaci e nel caso le ordinanze di chiusurala delle scuole e degli impianti sportivi, nonché l’annullamento di tutte le manifestazioni ed eventi.

ECCO L’ELENCO IN AGGIORNAMENTO:

Alassio Scuole chiuse

Albenga Scuole chiuse

Ceriale Scuole chiuse

Loano Scuole chiuse, impianti sportivi aperti nel pomeriggio

Borghetto Santo Spirito Rimarranno chiuse le scuole di ogni ordine e grado, l’asilo nido, il centro anziani e le strutture sportive. “Invito tutte le attività o le abitazioni al piano terreno che sono dotate delle apposite guide, a utilizzare le solite tavole per scongiurare il pericolo di possibili allagamenti. Per la zona di Piazza Indipendenza sono state già posizionate transenne, pronte all’uso, per chiudere la circolazione veicolare ed impedire l’effetto “onda” causato dalle vetture in transito” afferma il sindaco Giancarlo Canepa.

Pietra Ligure Scuole chiuse

Borgio Verezzi Scuole chiuse

Finale Ligure Scuole chiuse

Bergeggi Scuole chiuse

Cengio Scuole chiuse

Garlenda Scuole chiuse

Spotorno Chiuso l’asilo privato Garrone e la scuola primaria, regolarmente aperto il nido/asilo comunale e le scuole secondarie

Articolo in continuo aggiornamento