Maltempo in arrivo, messaggio di pre-allerta per la giornata di sabato

Liguria. Le previsioni per il fine settimana non sono buone dal punto di vista meteorologico e dei possibili effetti al suolo delle precipitazioni piovose in arrivo sulla Liguria e il savonese. Tanto che la Protezione civile della Regione Liguria ha diffuso una pre-allerta disposta da Arpal in base alle ultime uscite modellistiche.

Da domani – si legge nel messaggio – è atteso un significativo peggioramento delle condizioni meteo che interesserà tutta la regione. Le attuali uscite modellistiche idrologiche prefigurano dalla giornata di sabato 27 risposte significative su tutte le classi di bacino a partire dal Centro-Ponente.

I previsori non escludono risposte significative anche nel resto della regione legate alla possibile persistenza dell’evento. Per questo viene consigliato di seguire attentamente i prossimi aggiornamenti.

Ecco l’ultimo bollettino Arpal sulla situazione meteo:

DOMANI, VENERDI’ 26 OTTOBRE: La rotazione del flusso dai quadranti meridionali determina al mattino deboli piogge sparse e intermittenti; nel corso della giornata i fenomeni tenderanno a divenire più diffusi e persistenti su BCDE e a evidenziare locale carattere di rovescio anche moderato.

DOPODOMANI, SABATO 27 OTTOBRE: Il progressivo rafforzamento del flusso umido dai quadranti meridionali favorisce una rapida intensificazione delle precipitazioni nel corso della giornata, dapprima su BE e in misura minore su C, successivamente su AD. I quantitativi cumulati a fine giornata risulteranno elevati su AB, significativi su DCE, le intensità saranno forti su ABD. I fenomeni potranno assumere anche carattere temporalesco, soprattutto nella seconda parte della giornata. Seguire i prossimi aggiornamenti.

Seguire gli aggiornamenti meteo delle prossime ore