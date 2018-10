Albissola Marina. La diretta di IVG.it e le immagini lasciano senza parole: una situazione apocalittica ad Albissola Marina sulla via Aurelia invasa da sabbia, fango, detriti e rifiuti di ogni genere, con il tratto ancora chiuso alla viabilità ordinaria (escluso il transito di mezzi pubblici e camion che non possono seguire la via alternativa nel centro storico).

“Mai visto una cosa del genere…” il commento di molti albissolesi che hanno vissuto nella notte ore di paura per la furia del mare e delle onde. Sul posto, dopo una nottata con la protezione civile a monitorare il territorio, il sindaco di Albissola Marina Gianluca Nasuti, che ha pesantemente attaccato Anas: “Non è possibile non avere contatti da ieri sera ed essere lasciati soli in piena emergenza, con la viabilità in queste condizioni” dice con rabbia il primo cittadino.

“Per Anas questa situazione non sarebbe una priorità, con la via Aurelia ridotta in questo modo.. Assurdo, non accettabile” aggiunge.

“Non si sta provvedendo in alcun modo al ripristino della viabilità come dovrebbe essere e siamo costretti ad intervenire noi, come Comune, con nostri mezzi. Immagini davvero impressionati, che evidentemente ad Anas non interessano”.

E se oggi il maltempo potrebbe dare una tregua, resta alta la preoccupazione per la possibile nuova ondata di piogge e mareggiate: “Sicuramente siamo in apprensione per il moto ondoso e le condizioni del mare, che potrebbero ancora peggiorare una situazione alquanto problematica per il nostro territorio” conclude il sindaco Nasuti.

