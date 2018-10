Maltempo, frana a Mioglia e albero caduto sulla Sp 29: primi disagi per le piogge intense

Val Bormida. Primi disagi nel savonese e in particolare in Val Bormida a seguito delle forti piogge e dell’ondata di maltempo che sta interessando il territorio provinciale. Numerosi gli interventi da parte dei vigili del fuoco nella notte, per alberi, rami, tegole e finestre pericolanti.

La situazione più difficile nel comune di Mioglia, dove si è verificato uno smottamento franoso lungo una strada in località Casone, con la via di accesso rimasta parzialmente bloccata a seguito della caduta di massi e pietrese sul collegamento stradale. Sul posto stanno ancora operando i vigili del fuoco e personale del Comune per verificare la situazione.

Problemi anche sulla Sp 29 del Cadibona, dove i pompieri stanno operando a seguito della caduta di un albero che blocca parzialmente il tratto di provinciale, con viabilità a senso unico alternato.

Infine, da segnalare un’auto fuori strada a Cairo, con il conducente che ha perso il controllo del mezzo a seguito dell’asfalto viscido: i vigili del fuoco hanno estratto le due persone all’interno del veicolo: non hanno riportato ferite, solo tanto spavento. L’incidente è successo in località Curagnata.

Ad ora, dopo la notte di piogge intense e di maltempo, fortunatamente non sono segnalate altre criticità sul territorio savonese.