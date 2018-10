Carcare. Seppur meno devastato della costa, anche l’entroterra savonese sta facendo i conti con i danni del maltempo. In Val Bormida il Comune più colpito è stato quello di Carcare, dove ieri sera raffiche di vento fortissimo hanno sferzato vari punti del territorio.

In particolare, numerosi gli alberi divelti che hanno parzialmente interrotto la viabilità in più punti, nonchè un cipresso si è abbattutto su alcune lapidi del cimitero e un altro è risultato pericolante, pertanto si è provveduto all’ancoraggio e al taglio. Anche a Mallare sull’ingresso del camposanto si è accasciato un ino scardinando il cancello di entrata.

Foto 3 di 4







Ma non è tutto. A subire ingenti danni anche alcuni capannoni dell’area artigianale e il tetto della palestra delle scuole elementari e la copertura della scuola dell’infanzia, quest’ultimo rimesso a nuovo proprio recentemente.

Il sindaco Christian De Vecchi, il vice Franco Bologna e il gruppo di Protezione civile guidato da Mauro Suffia e dal consigliere delegato Marco Camoirano hanno lavorato tutta la notte per mettere in sicurezza le aree più colpite, nonchè per monitorare i guasti che si sono verificati. In particolare quello elettrico, che ha interessato fino a notte fonda gran parte del paese, ma anche Plodio e Pallare, dove la luce è tornata solo in mattinata.