Varazze. Solo una volta passata la “tempesta” sul savonese si potrà valutare la situazione e analizzare tutti i danni di questa eccezionale ondata di maltempo. Una delle località più colpite dalla furia del mare e del vento è stata senz’altro Varazze: non sono criticità enormi alle strutture balneari e alla costa ma anche al porto turistico e alle strutture della Marina di Varazze.

“L’Associazione Albergatori Varazze è vicina alla città e ai suoi imprenditori che in questi giorni hanno avuto danni ingentissimi dagli eventi meteo-marini e dalla mareggiata di violenza unica della notte del 29 ottobre” affermano gli albergatori varazzini.

di 24 Galleria fotografica Varazze, danni alla Marina: spazzato via il distributore di carburante









“In accordo con l’Associazione Commercianti Varazze e l’Associazione Bagni Marini delegazione Confcommercio, proponiamo come aiuto concreto immediato che i proventi delle tassa di soggiorno 2018 possano essere utilizzati da subito per intervenire per il ripristino e il miglioramento delle opere strutturali (nei tratti di passeggiata a mare semi-distrutta e per gli ingentissimi danni sul Lungomare Europa ) di utilità per la comunità varazzina e fondamentali per la loro rilevanza turistica” concludono gli albergatori varazzini.

E sicuramente nel comune del levante savonese come in altre realtà costiere è forte la preoccupazione sulle conseguenze turistiche di questa ondata eccezionale di maltempo, con una mareggiata senza precedenti.