Maltempo, danneggiata la cupola della chiesa di Stella Maris ad Albisola

Albisola Superiore. Ha finito per danneggiare anche la cupola della chiesa Stella Maris di Albisola Superiore l’ondata di maltempo che nelle scorse ore si è abbattuta sul savonese.

Come spiegato dal sindaco della cittadina Franco Orsi “alcuni pannelli di rame si sono parzialmente staccati e ‘sbandierano’ al vento. Meteo permettendo, per domani è già stato programmato l’intervento di una gigantesca gru, che consentirà ad operatori specializzati di lavorare direttamente sulla cupola”.

“Anche considerando l’allerta arancione e il rinforzo del vento previsto esiste un pericolo concreto per la pubblica incolumità. Perciò si sta provvedendo a transennare le vie che si snodano sotto la cupola e si cercherà di approntare una protezione provvisoria in attesa dell’intervento risolutivo. E’ quindi vietato il transito in via don Natale Leone e via IV Novembre”.