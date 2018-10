Savona. Il giorno dopo la forte ondata di maltempo che ha colpito il savonese dal mondo dell’economia e dalla politica arriva immediata la richiesta al Governo dello stato di calamità naturale: ancora incalcolabili e senza precedenti i danni provocati dalla mareggiata, dal vento e dalle forti piogge che hanno flagellato senza sosta le località del savonese.

“Per la Liguria sembra non esserci tregua. Dopo la tragedia del crollo del ponte Morandi ad agosto, ieri la nostra città e l’intero territorio regionale hanno affrontato l’ennesima emergenza dovuta al grave maltempo, che ha causato danni ingenti alle città, ai trasporti, alle attività economiche e, purtroppo, ha fatto anche una vittima nel savonese. Per far fronte con efficacia e rapidità a questa drammatica situazione, chiediamo alla Regione di attivarsi subito nel chiedere al Governo lo Stato di emergenza per la Liguria” afferma il gruppo Pd in Regione Liguria.

“E ci auguriamo che questa volta dal Governo arrivi una risposta immediata per iniziare a ricostruire, a risarcire i danni e per non far cadere il nostro territorio in una situazione di crisi e isolamento ancor più grave di quella venutasi a creare dopo il 14 agosto”.

“Come Partito Democratico già da ieri stiamo monitorando la situazione con i nostri eletti e rappresentanti nei Comuni e nei Municipi, insieme porteremo avanti ogni richiesta di intervento al Governo nell’interesse della popolazione. E ci batteremo perché da Roma la risposta non arrivi con i tempi biblici e i tentennamenti che purtroppo hanno caratterizzato e stanno caratterizzando le scelte del Decreto Genova” conclude il Pd.

“La Liguria è stata nuovamente colpita ed è purtroppo, ancora una volta, al centro della cronaca nazionale. Insieme ad altre Regioni, infatti, in uno scenario apocalittico, il nostro territorio è stato flagellato dal maltempo ed ancora ci sono segnali di allerta. Ieri un cornicione è crollato ad Albisola Superiore uccidendo una donna, a Rapallo ha ceduto la parte superiore della diga del porto Carlo Riva, di circa una trentina di metri. Barche, anche di rilevanti dimensioni alla deriva, altre affondate. 19 persone salvate nella notte dai vigili del fuoco e dai soccorritori, ancora una volta straordinari. I negozi, i ristoranti ed i dehors del lungomare non ci sono più. Le infrastrutture balneari completamente distrutte” afferma il deputato di Forza Italia, Roberto Bagnasco.

“Questa mattina sono intervenuto in aula ed ho chiesto al Governo – insieme ai colleghi Cassinelli, Gagliardi e Mule’ – d’inserire nella prossima manovra economica, investimenti straordinari per tutte le emergenze ambientali. Queste sono le vere priorità del Paese, sulle quali si può e si deve trovare un’autentica unità operativa” conclude.

La mareggiata che si è abbattuta sulla costa ligure con onde anche di 6 metri d’altezza, unita all’intensità del vento che ha soffiato ad una media di 170 chilometri all’ora, ha devastato ovunque gli stabilimenti balneari. L’acqua del mare ha superato la linea della spiaggia avanzando su strade e marciapiedi e allagando di conseguenza anche le strutture del litorale.

“Le imprese balneari liguri riscontrano danni per milioni di euro – spiega Sonia Carolì, referente sindacale dei Balneatori Cna Liguria. – Servono provvedimenti immediati per il riconoscimento dello stato di calamità naturale e aiuti alle imprese”.

Non si contano i detriti, i sassi e i danneggiamenti alle attrezzature e ai servizi per gli stabilimenti balneari che dovranno provvedere alla pulizia e al ripristino, ma la distruzione causata da questa storica mareggiata è ingente. “Lanciamo un accorato appello all’assessore regionale alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone e all’assessore regionale al Demanio Marco Scajola affinché si adoperino, ancora una volta, nel sostenere la categoria estremamente provata dalle conseguenze degli eventi” conclude Sonia Carolì.

E il Sib-Confcommercio ha inviato una lettera stamane al Premier Giuseppe Conte e, per conoscenza, al Ministro del Turismo Gian Marco Centinaio, dai Sindacati di categoria S.I.B. Confcommercio, FIBA Confesercenti e OASI Confartigianato. “Le immagini delle mareggiate e delle trombe d’aria, che hanno infierito sulle nostre coste, sono assai eloquenti per rappresentare la forza devastante della natura su aziende già martoriate da una condizione di assoluta precarietà ed incertezza normativa, a causa della scelta ingiusta e scellerata di applicare la Direttiva Bolkestein a un settore che andrebbe escluso per ragioni giuridiche economiche e sociali – dice la missiva -. È proprio questa attuale assurda condizione di aziende a termine, (in quanto le concessioni demaniali sono tutte a scadenza il prossimo 31 dicembre 2020), che impedisce, per le numerosissime aziende colpite, ogni possibilità di investimento per il ripristino della loro funzionalità; per molte spiagge è persino a rischio l’attività nella prossima stagione estiva”.

“Non chiediamo soldi pubblici ma solo tempo per poter continuare ad essere il ‘fiore all’occhiello’ del turismo del nostro Paese. E’ tempo di affrontare la questione balneare dando certezza e continuità aziendale a un settore che da troppo tempo chiede, non risorse pubbliche, ma, semplicemente, di essere messo nelle condizioni di poter continuare a svolgere il proprio lavoro”.

“Il 2 luglio scorso Le abbiamo chiesto di rinunciare all’impugnativa davanti alla Corte Costituzionale delle leggi regionali liguri, emanate in materia a difesa delle aziende balneari, e di trasformarle in leggi nazionali. Siamo disponibili ad esaminare le eventuali proposte alternative. Ciò a cui le imprese balneari italiane non sono più disponibili ad accettare sono posizioni dilatorie condite da formali, quanto generiche, assicurazioni e dichiarazioni di vicinanza e condivisione. Riteniamo che sia ormai arrivato il tempo di interventi normativi per mettere in sicurezza il settore e fornire una continuità di lavoro a 30 mila aziende balneari, quasi tutte a conduzione familiare”.

“Dopo le sue ripetute assicurazioni di un interessamento della maggioranza parlamentare, di cui è espressione, di risolvere questo problema – conclude la nota – le imprese balneari confidano in Lei e nel Suo governo per passare, finalmente, dalle parole ai fatti”.

E una dura stangata è arrivata anche per il settore della pesca: colpite tutte le marinerie da Lerici a La Spezia, Rapallo e il Golfo del Tigullio, Genova Quinto e Genova Boccadasse, Savona, Spotorno e Alassio.

Nella notte la forza inarrestabile del mare ha colpito pesantemente l’intera costa con l’acqua e il vento che hanno spazzato via tutto quello che hanno incontrato sul loro cammino. La violentissima tempesta non ha risparmiato nessuna zona, causando per la mitilicoltura ingenti danni sia per gli stabilimenti a terra, sia per le reste e le imbarcazioni in mare. La piccola pesca, da levante a ponente conta oggi la perdita di numerose imbarcazioni e neanche i piccoli pescherecci che effettuano la pesca a strascico sono rimasti illesi dal passaggio del mare.

“E’ stato un duro risveglio quello della costa ligure – affermano il Presidente di Coldiretti Liguria Gianluca Boerie il Delegato Confederale Bruno Rivarossa – dove i danni registrati sono stati di ingenti proporzioni. Alcune imprese hanno visto nel giro di poche ore perdere tutto, dalle imbarcazioni agli stabilimenti, fino al prodotto come nel caso dei mitilicoltori. Bisogna attivarsi immediatamente per cercare, nel più breve tempo possibile, di rimettere in piedi un settore cardine dell’economia della nostra regione”.

“Come Coldiretti Liguria abbiamo già predisposto una richiesta alla Regione Liguria e agli organi competenti per l’immediato riconoscimento della calamità naturale in tutta la regione a seguito delle avverse condizioni meteorologiche che hanno causato questi gravi danni, e la conseguente attivazione del fondo di solidarietà così come previsto dall’Art. 14 del D.L. 154/2004. Serve però un impegno straordinario per dare alle imprese e al territorio ligure un sostegno vero e celere, per non perdere il patrimonio anche ambientale che il settore pesca genera”.