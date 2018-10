Pietra Ligure. Anche la Edinet Srl, la società editrice di IVG.it, che si trova in corso Italia a Pietra Ligure, è rimasta gravemente colpita dal maltempo e dalla mareggiata di questa notte. Nonostante i danni tutto lo staff tecnico e amministrativo, ma anche le redazioni di IVG.it e Genova24.it, hanno continuato a lavorare incessantemente.

La forza distruttrice del mare e le forti piogge che hanno interessato tutta la riviera si sono abbattute violentemente nella zona di Corso Italia a Pietra Ligure. Il contemporaneo blackout elettrico ha messo ko tutte le pompe dei palazzi e di conseguenza, le cantine e gli spazi al piano strada sono stati interessati dalla piena.

Foto 3 di 5









“Un ringraziamento a tutti i miei colleghi del reparto tecnico che hanno garantito la massima operatività in una situazione assolutamente di fortuna, a tutti i ragazzi delle redazioni che non hanno smesso di fare il loro lavoro e si sono mossi sul campo, raggiungendo le varie località devastate dal maltempo” spiega Matteo Rainisio, Founder and Ceo di Edinet.

“E’ una brutta giornata per il nostro territorio, ma vedere che, come sempre, passanti e vicini si sono aiutati vicendevolmente per aiutare chi è rimasto colpito da questa tremenda allerta è sintomo della volontà di rialzarsi della nostra provincia” conclude Rainisio.