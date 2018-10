Provincia. Nonostante il termine per l’allerta arancione sia fissato alle ore 6 di domattina (in seguito sarà gialla fino alle 18) alcuni Comuni hanno ugualmente deciso di tenere chiuse le scuole domani mattina. Una decisione che arriva principalmente a causa dei danni causati dal maltempo di oggi: alcune amministrazioni hanno preferito evitare che gli studenti si mettessero in viaggio date le criticità sul territorio.

Di seguito le decisioni Comune per Comune, mano a mano che saranno ufficializzate.

SCUOLE CHIUSE A: Savona (chiusi anche gli impianti sportivi fino alle 14), Bergeggi Vado Ligure, Varazze

SCUOLE APERTE A: Alassio, Albenga, Albisola Superiore, Andora, Borghetto Santo Spirito, Borgio Verezzi, Calizzano, Cisano Sul Neva, Finale Ligure, Loano, Millesimo, Osiglia, Pietra Ligure, Roccavignale, Stella, Toirano, Tovo San Giacomo, Villanova d’Albenga