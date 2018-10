Alassio. Per quanto attiene la situazione attuale, in considerazione del permanere delle condizioni di allerta gialla della Protezione Civile, ma anche delle oggettive condizioni meteo-marine, il Comune di Alassio ha ritenuto di chiudere l’accesso al pontile Bestoso e alla passeggiata Cadorna nel tratto verso il porto Luca Ferrari.

L’amministrazione comunale sta invitando contestualmente gli esercenti che insistono sul fronte costiero della città ad attivarsi ognuno con i propri sistemi di tutela rispetto alla mareggiata che attualmente sta gravando sul litorale alassino.

A preoccupare altri comuni costieri è proprio la forte mareggiata che sta flagellando le coste del savonese, sia a levante che a ponente. E come al solito non mancano già i primi detriti sulle spiagge portate dai fiumi in piena per le ingenti piogge di queste ore.