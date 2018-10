Pietra Ligure. Risveglio amaro per la città di Pietra Ligure che, dopo l’eccezionale ondata di maltempo che si è riversata nella giornata di ieri su tutto il litorale ligure, oggi si lecca le ferite e conta i danni.

Le spiagge e le strutture ad esse contigue, in particolare, sono state colpite duramente dapprima dalle forti raffiche di vento (con un picco storico, rilevato da Arpal e registrato nella vicina Marina di Loano, di 180km/h) e in seguito dall’impressionante moto ondoso andato in scena per tutta la notte.

Cassonetti trascinati via dal vento, recinzioni andate completamente distrutte, allagamenti e poi ancora canne e detriti arrivati ad invadere la via Aurelia. Quest’ultima, non a caso, è stata chiusa al traffico – nel tratto che va dal passaggio di livello di Borgio sino al confine di levante del comune di Pietra – per permettere la pulizia di entrambe le careggiate invase dalle canne. La circolazione, in questo caso, è stata dirottata su percorsi alternativi (Viale della Repubblica, Viale Europa, Via Soccorso/Pollupice).

Tante le attività colpite. Molti stabilimenti balneari, in particolare, hanno dovuto fare i conti con i danni riportati dalle strutture fisse (bar, chioschi e depositi). Anche il quartier generale di IVG.it, situato in Corso Italia, è stato invaso dall’acqua: “I nostri uffici sono momentaneamente inagibili – spiega l’editore Matteo Rainisio – e ci scusiamo per gli eventuali disagi. Torneremo totalmente operativi nel più breve tempo possibile” .

Le raffiche di vento di ieri sera non hanno risparmiato nemmeno le zone periferiche di Pietra Ligure. Durante la notte, infatti, la Polizia Locale pietrese e la Protezione Civile/ANC hanno operato costantemente per mettere in sicurezza alcune situazioni critiche in via Crispi e via della Cornice. Le previsioni meteorologiche per la giornata odierna si presentano più favorevoli, tuttavia secondo gli ultimi bollettini tra domani e giovedì potrebbe tornare il maltempo.