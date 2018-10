Lutto ad Alassio per la morte di Antonio Di Marco, il cordoglio dell’amministrazione di Alassio

Alassio. “Credo di interpretare il pensiero di tutta l’amministrazione comunale, maggioranza e opposizione, e dei dipendenti tutti del Comune di Alassio nell’esprimere il più sentito cordoglio al nostro segretario generale D.ssa Monica Di Marco, per la scomparsa del padre Antonio Di Marco”. Marco Melgrati, sindaco di Alassio, commenta così la notizia, purtroppo attesa, della scomparsa di Antonio Di Marco.

“Gli ultimi mesi – ricorda – sono stati un triste inseguirsi di notizie sempre più preoccupanti che hanno condotto al triste epilogo. Non possiamo che testimoniare alla D.ssa Di Marco la nostra vicinanza per la sua grave perdita”.

“Chi ci lascia non è stato un uomo qualsiasi – aggiunge Melgrati – ma una persona che si è fortemente impegnata per la sua città, nella quale ha occupato ruoli amministrativi dando sempre prova di grande serietà e concretezza, caratteristiche che non posso non ritrovare nella figlia con la quale da pochi mesi ho la fortuna di gestire le vicende amministrative di Alassio. A lei e alla sua famiglia le nostre più sentite condoglianze”.