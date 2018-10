Pietra Ligure. “Luigi, vogliamo il tuo ritorno!!”, con questa scritta gialla a sfondo azzurro sono apparsi una serie di manifesti affissi da questa mattina sugli spazi per le affissioni del Comune di Pietra Ligure. “Luigi”, sarebbe riferito all’ex sindaco di Pietra Ligure per due mandati, Luigi De Vincenzi, ora consigliere regionale del Pd e vice presidente dell’assemblea ligure.

Ad ora pare sconosciuta l’origine dell’iniziativa e possiamo fare solo alcune supposizioni: in primis un invito diretto a tornare in campo in vista delle prossime elezioni comunali a Pietra Ligure nella primavera 2019, per le quali sono già iniziate le prime manovre politiche e primi incontri da parte dei possibili fronti opposti che saranno schierati in vista del voto.

Altro elemento da considerare l’appello rivolto all’ex sindaco in merito a problematiche per la cittadina pietrese emerse in questi ultimi anni di amministrazione comunale e sulle quali serve un cambio di rotta a livello amministrativo.

Il diretto interessato è stato informato dei manifesti apparsi da questa mattina a Pietra Ligure: “Intanto bisogna capire se la scritta si riferisce davvero al sottoscritto…” scherza De Vincenzi.

E poi: “In primo luogo è giusto affermare la mia completa estraneità all’iniziativa che tra l’altro mi ha sorpreso… Ricordo che ho ancora un anno e mezzo di incarico in Regione con un importante ruolo di vice presidente del Consiglio regionale” dice il consigliere regionale.

“Riguardo ai manifesti non posso non negare una certa soddisfazione, significa che ho lasciato un buon ricordo da sindaco di Pietra Ligure…”conclude De Vincenzi. Proprio sulle possibili decisioni del vice presidente del Consiglio regionale si gioca la partita decisiva in vista del voto pietrese: entro Natale l’ex sindaco potrebbe sciogliere le sue riserve.