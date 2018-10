Lotta allo spaccio nell’Albenganese: preso 22enne accusato di aver ceduto coca, controlli negli edifici abbandonati

Toirano. Su di lui pendeva un ordine di custodia cautelare in carcere e così, dopo giorni di serrate ricerche, i carabinieri della stazione di Borghetto Santo Spirito sono riusciti a trovarlo a Toirano e lo hanno arrestato.

In manette è finito un marocchino di 22 anni, pregiudicato, che deve rispondere dell’accusa di aver spacciato diverse dosi di cocaina a Borghetto ed Albenga in concorso con altri connazionali che erano già stati arrestati dai militari nel settembre scorso e sono ancora detenuti nel carcere di Imperia.

In queste ore sono inoltre in atto serrati controlli da parte dei carabinieri della compagnia di Albenga in alcuni edifici abbandonati nella città delle Torri. In particolare sono stati effettuati controlli all’interno dei palazzi di via Milano e alle ex fornaci di San Fedele dove sono state trovate tracce di bivacchi ma nessun occupante.