L’offerta formativa dell’asilo Bertolotti di Cairo si arricchisce grazie al contributo di tanti generosi amici

Cairo Montenotte. L’offerta formativa dell’asilo Bertolotti di Cairo Montenotte si arricchisce anche per il contributo di tanti generosi amici. Come ogni anno, presso la Scuola dell’Infanzia Mons. Bertolotti, nel mese di ottobre hanno preso avvio i diversi laboratori delle attività integrative: psicomotricità affidato alla ASD Atmosfera danza di Gabriella Bracco, grafico pittura con la maestra Rossella Bisazza, canto e musica con l’ins. Fabio Dispari, inglese con la maestra Ida Lanza e la collaborazione dell’ass. Fastrack training di Lara Cremonini ed informatica affidata all’ins. Barbara Siri

Dal prossimo mese di novembre prenderà avvio anche un servizio psicologico per gli insegnanti , gli alunni e le loro famiglie.

“L’intenzione è quella di valorizzare e dare concretezza al concetto di scuola come ‘maestra di vita’: la scuola infatti è l’ambiente nel quale i bambini e i loro insegnanti trascorrono gran parte della giornata; proprio per questo motivo risulterebbe parziale un’offerta formativa centrata solo sulla didattica, che trascuri gli aspetti più ‘umani’, legati alla maturazione dei bambini, al coinvolgimento delle famiglie, e alla qualità del lavoro degli insegnanti. L’esperto avrà il compito di supportare gli insegnanti durante la progettazione e la realizzazione di attività didattiche inclusive; sostenerli nel difficile quanto affascinante compito di ‘formazione’ dei bambini, supportandoli nella gestione del gruppo classe e facilitando la collaborazione scuola-famiglia, presupposto fondamentale per realizzare ambienti di apprendimento con scopi condivisi” spiegano dall’asilo.

“Il Consiglio di amministrazione e tutto il personale della scuola dell’infanzia esprimono la loro gratitudine al Prof. Renzo Cirio e alle famiglie Sambin che, proprio nei giorni scorsi , hanno comunicato la loro intenzione di sostenere l’asilo Bertolotti finanziando due dei progetti attivati. Un doveroso ringraziamento – aggiunge il Presidente del C.d.A. -, lo dobbiamo anche e soprattutto alla Fondazione Bormioli che in questi anni ha supportato la scuola in molti dei suoi progetti di ristrutturazione dell’edificio, per renderlo sempre più sicuro ed accogliente per i nostri bambini”.

“Ulteriore ringraziamento va infine a tutti coloro che , anche in questo anno scolastico, stanno aiutando l’asilo con contributi o dedicando un po’ del loro tempo libero per la realizzazione di attività di supporto logistico e tecnico o di supporto didattico-pedagogico e formativo” concludono dalla scuola cairese.