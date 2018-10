Loano, rinviata la castagnata organizzata dal circolo del Pd

Loano. E’ stata posticipata a sabato 3 e domenica 4 novembre la tradizionale castagnata organizzata dal circolo del Pd di Loano e Boissano. L’evento era inizialmente previsto per domani e domenica, ma il maltempo previsto per il weekend ha convinto gli organizzatori a rimandarlo.

L’appuntamento quindi è per il prossimo fine settimana a Loano, in Piazza San Francesco, di fronte alla Chiesa dei Frati Cappuccini. La cooperativa “Nuove Radici” di Ormea sarà la fornitrice delle castagne.

La cooperativa è nata da un progetto promosso dal Comune di Ormea con Ipab e Scuola Forestale e il sostegno della Regione Piemonte. I venti profughi, della cooperativa, dopo aver seguito lezioni di sicurezza ed uso delle attrezzature alla Scuola forestale, hanno ripulito boschi e raccolto i frutti, poi messi in vendita ad Ormea o sulla costa ligure.

“Penso che questa sia una occasione per dare l’opportunità di aiutare chi riesce a coniugare integrazione, formazione e recupero di una risorsa importante per il territorio. In occasione della castagnata sarà attiva la campagna per il tesseramento” spiega dal circolo Pd Cristina Guarise.