Loano non solo mare, giovedì 18 ottobre gita ai Forti di Nava

Loano. Proseguono le escursioni di “Loano non solo mare”, il programma curato dalla sezione loanese del Cai con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano. La destinazione della prossima gita, in programma giovedì 18 ottobre, saranno i Forti di Nava.

L’escursione, organizzata in collaborazione e “in compagnia” del gruppo “Giovedì in Liguria” e del Cai di Savona, segue un itinerario che toccherà le varie fortificazioni costruite nella seconda metà dell’ottocento a difesa del Colle di Nava, importante via di comunicazione fra Piemonte e Liguria.

I partecipanti si ritroveranno alle 8.30 in piazza Valerga. Da qui si avvieranno in auto verso Ortovero e Pieve di Teco, proseguendo in direzione di Ormea. Superato Pornassio e pervenuti al Colle di Nava, si raggiungerà un ampio spazio situato poco oltre il Forte Centrale: qui verranno lasciate le auto e inizierà l’escursione a piedi.

All’inizio dell’escursione è prevista la visita agli ambienti interni ed esterni del forte. Terminata la visita i partecipanti imboccheranno una stradina che passa al fianco del successivo Forte Bellarasco, una possente struttura militare usata fino a pochi anni fa dall’esercito italiano. Si prosegue quindi per uno stradello e si imbocca a sinistra un evidente sentiero che risale la cresta fra boschi e slarghi erbosi. In questo modo si potrà raggiungere il punto più alto dell’itinerario, il Forte Richermo: si tratta di una costruzione rotonda e non molto grande, gemello del Forte Pozzanghi, posizionato sulla parte opposta della valle; ambedue le strutture avevano ovvii compiti di guardia e di copertura al forte Centrale. Dal forte Richermo si potrà gedere di un vasto panorama sulle Alpi Liguri.

Imboccando un sentiero roccioso e sempre immerso nel bosco, gli escursionisti arriveranno alla bella e vasta radura del colle di San Bernardo d’Armo, dove sorge la piccola omonima chiesetta risalente al ‘600 e ricostruita negli anni ’50 del secolo scorso. Di qui un comodo percorso riporterà al forte Centrale di Nava ed alle auto.

La gita avrà una durata di circa 4 ore e seguirà un itinerario ad anello con un dislivello di 400 metri circa. I capigita sono Mario Chiappero, Cesare Zunino, Gianni Simonato e Beppe Peretti.

Per la partecipazione alla gita di non soci Cai è necessario sottoscrivere l’assicurazione nominativa infortuni, da richiedere entro le ore 12 del giorno precedente lo svolgimento dell’attività stessa telefonando a Laura Panicucci (tel. 019.67.23.66, cell. 3497854220).

L’obiettivo di “Loano non solo mare” è promuovere la pratica escursionistica come occasione di socializzazione, benessere personale, conoscenza e valorizzazione del territorio.