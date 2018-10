Loano non solo mare: escursione e turismo alla sede del Cai

Loano. Martedì 16 ottobre alle 19, presso la sede di Cai Loano nella Torre Pentagonale, si terrà la Serata del Socio – Rimiemuse Non Solo Mare, organizzata dalla sezione loanese del Club alpino italiano con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del comune di Loano, nell’ambito della rassegna dimLoano non solo mare.

La serata, che riunirà i tanti appassionati delle escursioni promosse dal Cai, sarà l’occasione per rivedere le immagini delle gite realizzate nel 2012 e per analizzare l’attività svolta dall’associazione fino a oggi. In particolare, durante la serata verranno ripercorse e discusse le escursioni effettuate finora e verranno raccolte proposte e suggerimenti per le gite e le iniziative da organizzare nei prossimi mesi.

A condurre la serata saranno le esperte guide del sodalizio loanese, che ogni settimana offrono a residenti e turisti l’opportunità di conoscere la ricchezza ambientale e il patrimonio storico e architettonico che caratterizza l’entroterra.

L’obiettivo di “Loano non solo mare” è promuovere la pratica escursionistica come occasione di

socializzazione, benessere personale, conoscenza e valorizzazione del territorio.