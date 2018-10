Loano, la Giornata in Rosa per festeggiare il sesto compleanno della Pigotta Unicef

Loano. Domenica 28 ottobre a partire dalle ore 9,30 il PalaGarassini di Loano ospiterà la Giornata in Rosa: 6° compleanno della Pigotta Unicef, manifestazione di minibasket femminile organizzata dall’Ad Pallacanestro Loano con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano e del Comitato regionale della Federazione Italiana Pallacanestro.

Alla manifestazione, giunta alla sesta edizione, sono state invitate le piccole giocatrici dei centri di minibasket della Liguria e delle regioni limitrofe.

All’edizione 2017 avevano partecipato le mini cestiste dei centri di Ventimiglia, Diano Marina, Alassio, Albenga, Borghetto Santo Spirito, Pietra Ligure, Amatori Savona, Cogoleto, Castelnuovo Scrivia ed ovviamente le padrone di casa loanesi.

La manifestazione si svolgerà durante l’arco dell’intera giornata, con gare e giochi sui campi allestiti all’interno del palazzetto dello sport di località Fei.

A sottolineare lo scopo benefico dell’evento, al termine della giornata ogni partecipante verserà una quota di partecipazione simbolica (1 euro) all’interno di un salvadanaio posizionato al centro del parquet. Sarà presente alla premiazione finale la presidente della sezione di Savona di Unicef.

Spiegano dall’Ad Pallacanestro Loano: “È il sesto anno che la nostra società organizza questa manifestazione, ideata per festeggiare la mascotte della squadra, una Pigotta di dimensioni più grandi dello standard creata dalle preziose mani delle signore dell’Università della Terza Età Unitre di Loano e vestita con i colori della squadra, rosa e nero. La kermesse è inserita a pieno titolo nel circuito degli eventi in rosa che la Fip (sezione minibasket) promuove a livello nazionale: un grande onore per l’Ad Pallacanestro Loano che è una società cestistica tutta al femminile, fino dall’anno della sua fondazione, il 1989”.