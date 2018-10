Loano: domenica la 12ª edizione del Giro delle Mura

Loano. Si svolgerà domenica 14 ottobre a Loano la dodicesima edizione del Giro delle Mura – Memorial Paolo Romanisio, gara podistica competitiva organizzata dai Runners Loano con il contributo ed il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano nell’ambito della rassegna Autunno in Sport.

La gara vedrà la partecipazione di atleti provenienti da tutto il nord Italia e di numerosi top runners che invaderanno il centro storico per dar vita ad una grande festa di sport. Quest’anno la gara sarà valida come prova per il campionato provinciale dei 10 chilometri su strada, insieme alle gare di Vado e Varazze.

Il tracciato, veloce e spettacolare, si presenta con il suo classico format del doppio giro intorno alle antiche mura, visibili quasi nella loro interezza, con passaggi sul lungomare e nel centro storico loanese. A fianco della manifestazione agonistica ci sarà, sulla medesima distanza, la prova degli amatori e dei semplici appassionati. “Questa novità – sottolineano gli organizzatori – consentirà a tutti gli amanti della corsa di cimentarsi sul percorso di gara senza lo stress della competizione e di transitare su strade normalmente occupate dalle auto godendo dei suggestivi passaggi del percorso nei luoghi più suggestivi di Loano”.

Come tutti gli anni, a precedere la manifestazione ci sarà la il Giro delle Mura Baby, riservato ai ragazzi Under 14, con il tradizionale chilometro attorno alle mura.

“Il Giro delle Mura di Loano – spiegano il sindaco Luigi Pignocca e l’assessore allo sport Remo Zaccaria – è ormai un vero e proprio ‘classico’ delle corse su strada e anche quest’anno attirerà nella nostra città centinaia di atleti di grande esperienza e valore. Accanto alla gara vera e propria, poi, si svolgeranno altre due corse: il Giro delle Mura Baby riservato ai più giovani e la corsa riservata agli amatori che desiderano cimentarsi in una prova più facile o semplicemente fare una camminata per ammirare con tutta calma il bellissimo percorso nel nostro centro storico. Queste altre due competizioni non hanno valore agonistico, ma contribuiscono a diffondere tra i ragazzi e tra i ‘non professionisti’ la passione e gli ideali dello sport, in particolare della corsa su strada. Domenica 14 ottobre sarà un’altra giornata di grande divertimento e sport per tutte le età”.

Spiegano gli organizzatori: “A causa della concomitanza con altri eventi sportivi e turistici, quest’anno la data della manifestazione ha subito uno slittamento in avanti e ha trovato una collocazione nella seconda domenica di ottobre, vedendo così un po’ snaturata la propria tradizione di classica di fine estate. Ma questo non dovrebbe condizionare il numero dei podisti partecipanti e le numerose presenze eccellenti che si sono sempre registrate in questa ambita sfida. L’orario di partenza, alle 10 di domenica 14 ottobre, dovrebbe consentire anche la partecipazione dei numerosi podisti di Genova che hanno sempre onorato la manifestazione con la loro partecipazione e che quest’anno potrebbero risentire delle difficoltà di collegamento con il capoluogo ligure”.

Il centro cittadino verrà interessato dalla corsa dalle 9,30 alle 11,30, con chiusura al traffico a partire dalle 7 del mattino. La premiazione avverrà nella splendida cornice del Giardino del Principe, dove tutti gli atleti si ritroveranno alla fine della loro fatica.