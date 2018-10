Loano, biker cade in zona rifugio Monte Carmo: trasportato in elicottero in ospedale

Loano. Soccorsi in azione oggi intorno alle 12.45 per un biker caduto a Loano, in zona rifugio Monte Carmo.

Mentre era in sella, per cause ancora da accertare, l’uomo ha perso il controllo del mezzo a due ruote ed è caduto violentemente a terra. Immediata la chiamata ai soccorsi. Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso Drago (trattandosi di zona impervia) e, in supporto, un’ambulanza della Croce Rossa di Loano.

Il biker è stato trasportato in elicottero, in codice giallo, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.