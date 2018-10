Loano, al Palaguzzetti il Memorial Maestro Elio Garassini

Loano. Domenica 4 novembre il PalaGuzzetti di via Foscolo a Loano ospiterà l’edizione 2018 del torneo Memorial Maestro Elio Garassini di basket. La manifestazione è organizzata dall’Asd Basket Loano Garassini con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano a vedrà impegnate formazioni di minibasket della categoria Aquilotti 2009/2010.

Il torneo ricorda Elio Garassini, il maestro elementare che negli anni ’60 portò a Loano il minibasket e che proprio a questa disciplina dedicò gran parte della propria vita. Partendo dai suoi allievi, riuscì a far crescere i piccoli cestisti in erba fino ad ottenere importanti risultati a livello nazionale.

Spiega il presidente del Basket Loano Garassini, Marco Vignola: “Gli anni ’70 rappresentarono per la pallacanestro loanese un periodo irripetibile, durante il quale alcune formazioni del Basket Loano riuscirono ad ottenere l’accesso alle finali nazionali di categoria (Roma, Porto San Giorgio, Napoli, Pesaro, Bologna). Tutta l’Italia cestistica conosceva perfettamente dov’era collocata la società di Loano. Sono molti i concittadini che hanno saputo rappresentare molto bene la cultura della pallacanestro loanese fuori regione, riuscendo a raggiugere grandi traguardi sportivi grazie agli insegnamenti ricevuti nei corsi minibasket. Sotto la guida del maestro Garassini si è formato Lino Lardo, divenuto negli anni ’80 un ottimo giocatore di Serie A e successivamente, ad inizio millennio, un grande allenatore a livello nazionale”.

“Oggi la figura di riferimento del minibasket loanese è senza ombra di dubbio Emanuele ‘Bira’ Campisi, che negli anni ’80 ha raccolto il testimone dal maestro. La sua passione ed i suoi insegnamenti hanno contribuito a trasformare alcuni bambini in giocatori di livello nazionale, come i fratelli Giacomo ed Alberto Cacace e Tommaso Oxilia, quest’ultimo vincitore con la nazionale italiana della medaglia d’argento ai Mondiali Under 19 disputatisi in Egitto nel 2017”.

Attualmente il Basket Loano Garassini ospita nel proprio centro minibasket circa 50 iscritti e l’obiettivo degli istruttori è sempre quello di “continuare a tramandare gli insegnamenti del maestro con la speranza di riuscire ad educare e preparare altri bambini a questo bellissimo sport che di nome fa pallacanestro”.

Il Memorial Garassini si prefigge da anni di regalare “momenti di sana competizione sportiva a tanti bambini provenienti da altre realtà liguri, senza esasperazioni alcune ma all’insegna del puro e semplice divertimento”.

All’edizione di quest’anno parteciperanno l’Asd Basket Loano Garassini, il Basket Club Finale Ligure, Olimpia Taggia-Imperia e Pallacanestro Vado Ligure.

Il programma della giornata di domenica 4 novembre prevede alle ore 9,45 l’incontro tra il Basket Loano e il Basket Club Finale Ligure e alle 11 quello che vedrà fronteggiarsi Pallacanestro Vado Ligure e Olimpia Taggia-Imperia. Al pomeriggio si disputeranno la finale per il terzo e quarto posto (alle 14,45) e poi la finale che decreterà il primo ed il secondo classificato del torneo (alle 16). La premiazione si terrà alle 17,30 circa.