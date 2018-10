L’intervento di Battelli (M5S) alla Camera: “Dramma in Liguria, il Governo garantisca tutto il supporto”

Liguria. “Auspico che la Regione faccia velocemente una conta dei danni, so che il presidente Toti ha già presentato istanza per lo stato d’emergenza e rivolgo un appello al Governo perché, di concerto con la Regione, garantisca alla protezione civile tutto il supporto di cui ha bisogno”. E’ l’appello lanciato dal parlamentare savonese del M5S Sergio Battelli alla Camera.

Il deputato savonese interviene “per portare alla vostra attenzione la situazione drammatica che sta vivendo in queste ore la mia regione, la Liguria. Come troppo spesso accade il maltempo non ha risparmiato nessun territorio, abbattendosi con violenza su tutte le province. E purtroppo le previsioni non fanno ben sperare. Ovunque è devastazione. Le immagini che arrivano sono davvero terrificanti. La stessa Genova, che sta provando a risollevarsi dopo il crollo del ponte Morandi, è costretta a fare ancora una volta i conti con la potenza devastatrice dell’acqua. L’aeroporto è rimasto chiuso a causa del vento, le spiagge più amate irriconoscibili”.

“E anche noi abbiamo pagato il nostro tributo in termini di vite umana – ha ricordato – una signora ha perso la vita ad Albisola Superiore, colpita da un cornicione che si è staccato in seguito alla tromba d’aria. Ai suoi familiari il mio cordoglio. Proprio Albisola è tra i Comuni più colpiti. Anche Varazze, il mio comune, è sferzato dai venti e da mareggiate che stanno distruggendo il litorale. Ad Arenzano il mare è letteralmente entrato nei negozi portando via tutto. A Cogoleto intere attività sono state spazzate via. A Savona si è sfiorata la tragedia con centinaia di auto che hanno preso fuoco e a rischio esplosione. Portofino è isolata a seguito del crollo della provinciale. A Rapallo il porto è devastato. Non posso purtroppo citare tutti i comuni colpiti ma ovunque in Liguria smottamenti, voragini, frane. Paesi che vivono di turismo stanno passando ore drammatiche, la piccola e media imprenditoria è in ginocchio”.

“Signor presidente – ha poi detto Battelli – non è tempo delle polemiche, anche se ci sarebbe da dire molto sul dissesto idrogeologico della Liguria, ma vorrei ringraziare le istituzioni, i volontari, i cittadini che come sempre si stanno rimboccando le maniche per limitare i danni ed evitare tragedie ben peggiori. Auspico che la regione faccia velocemente una conta dei danni, so che il presidente Toti ha già presentato istanza per lo stato d’emergenza e rivolgo un appello al governo perché, di concerto con la regione, garantisca alla protezione civile tutto il supporto di cui ha bisogno. Intanto spero che il mio abbraccio di solidarietà arrivi a tutti i miei concittadini”.