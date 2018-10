Spotorno. Una giornata di soddisfazioni domenica 7 ottobre nel palazzetto di Quiliano, per la Ginnastica Libera che, a fine stagione, torna a calcare le pedane della ginnastica ritmica che conta, con la squadra Allieve Gold 2.

Le ginnaste spotornesi Martina Fiorinelli, Sindi Domi, Giada Nieuwenhausen, Giulia Ricco e Marilù Rota, anche se con qualche errore, si sono aggiudicate, come prima società del ponente ligure, la qualificazione per la zona tecnica interregionale che sarà sabato 27 e domenica 28 ottobre, organizzata dalla Ritmica Nervianese, piazzandosi al sesto posto.

Le atlete allenate da Marta Brandini e Fulvio Cantini si sono dimostrate agguerrite in questa prova e sono pronte a tornare in palestra per fare ancora meglio nella prossima tappa.

Presenti per fare un tifo sfrenato e a sostegno delle ginnaste, tutti i genitori e le compagne di squadre del team Libera ed inoltre il presidente Giorgio Tarditi, il vice Hane Domi ed il consigliere Mara Scarone.