L’Hotel Capri di Pietra Ligure scelto come “Case History” per il TTG di Rimini

Pietra Ligure. Ci sarà anche un po’ di Pietra Ligure al Ttg di Rimini, la fiera internazionale del turismo che ad oggi rappresenta un importante punto d’incontro formativo e imprenditoriale per gli operatori turistici. L’Hotel Capri di Pietra Ligure, infatti, è stato scelto come “Case History” all’interno di uno dei molti corsi di formazione.

“Siamo rimasti stupiti e felici allo stesso tempo – racconta Fabio Raimondo, titolare dell’Hotel Capri e del Garden Cocktail di Pietra Ligure – Un anno fa abbiamo intrapreso un percorso per cambiare radicalmente il nostro concetto alberghiero, collaborando con nuovi partner e modificando il nostro mercato turistico; passando in questo modo da hotel per famiglie a hotel per eventi, meeting e relax”.

“Un cambiamento contro tendenza – dice ancora Fabio Raimondo – Insieme alla mia famiglia abbiamo pensato come far arrivare nuovi flussi turistici a Pietra Ligure, diversificando l’offerta e creando anche forse un buon punto di incontro per i molti giovani che, negli ultimi anni si sono avvicinati alla nostra riviera. Continueremo ad investire su Pietra Ligure perché crediamo nel paese e nelle sue potenzialità”.

“ Speriamo, che questa bellissima possibilità che ci è stata data, sia motivo di orgoglio per Pietra Ligure e perché no, magari un incentivo al rinnovamento per molti albergatori”, conclude l’imprenditore pietrese.