Leggi come ti pare

Cari curiosi,

Come state?

Io, come voi, cerco di affrontare questa giornata di pioggia.

Sperando sia clemente e che ci porti in un magico autunno, tutto da vivere.

Sapete?

Sto imparando a dare al tempo il valore che si merita.

Perchè è importante e perchè non dobbiamo assolutamente sprecarlo.

E così, in quest’ottica, sono alla continua ricerca di soluzioni che mi permettano di trovare il tempo per le cose che vorrei tanto fare ma che mi risultano logisticamente difficili.

Una di queste è, ahimè, leggere.

Io ADORO leggere. Da sempre.

Il problema è che per tanto tempo ho sempre aspettato il momento giusto per farlo.

Devo avere almeno una mezz’ora di tempo o, comunque, quanto basta per terminare un capitolo e certe volte stava diventando davvero difficile ritagliare quel piccolo momento per me stessa.

Quindi o trovavo il libro che sapeva rapirmi dalle prime pagine, passando giorni in quello strano equilibrio tra voler vedere come va a finire la storia ed il dispiacere che la stessa finirà, oppure abbandonavo un libro dopo pochi capitoli.

In questo tormento letterario, ecco la soluzione: Storytel.

Cos’è?

Una piattaforma, con relativa app, che raccoglie audiolibri.

E’ possibile trovare “dagli ultimi bestseller ai classici senza tempo, dai thriller più acclamati alle passioni romantiche, passando per le biografie più affascinanti”.

E così ho provato.

Ho scaricato l’app, mi sono registrata e sto attraversando i primi 14 giorni di prova gratuita.

Ed ora, ogni tragitto in macchina è accompagnato da storie che avrei sempre voluto leggere, che mi hanno sempre incuriosito ma che per una serie infinita di ragioni non ho mai approfondito.

Ho iniziato con un libro che non avrei mai acquistato e che mi sta piacendo davvero molto.

E noto diversi benefici come il godermi di più qualsiasi viaggio, ad essere più “zen” quando sono al volante e riesco a staccare la mente, attraversando meravigliose storie.

Non posso fare a meno di consigliarvelo: per me è stata una meravigliosa scoperta.

Potete scoprire di più sul sito storytel.it o sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/Storytel.it (da cui è presa l’immagine di copertina).

