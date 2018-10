Le piu’ grandi vincite di slot online

Se hai cercato questo argomento nella speranza di sentirti dire che sono molte le persone che diventano milionarie dobbiamo darti una brutta notizia: non è così. Sono innumerevoli le piccole somme vinte alle slot, ma per quanto riguarda le persone che sono riuscite a dare una svolta alla loro vita, le cifre si riducono di netto.

Possiamo solamente dire che grazie al fattore fortuna nel mondo esiste qualcuno che è ricco grazie a delle lotterie ed anche ad un colpo molto fortunato alle slot. La probabilità di vincita aumenta a beneficio di quei giocatori che si informano e studiano i trucchi su come vincere alle slot machines. Capita davvero molto di rado che una macchinetta, che sia fisica oppure online, abbia una cifra astronomica in pagamento. Sono proprio studiate a circuito per accontentare un maggior numero di giocatori, fare in modo che ci sa un maggior numero di vincite e tutte contenute, ma capita che, di rado, le slot paghino cifre molto più alte nella media, vediamo alcuni casi nel mondo e cerchiamo di comprendere come sia stato possibile.

– 8.600.000 dollari alla slot online Mega Moolah, sono stati vinti circa otto anni fa in Grecia, si narra che a festeggiare è stato un ragazzo di 36 anni che ha sempre avuto la passione per il gioco, dalle piccole vincite si è ritrovato questa fortuna. Non ci sono grandi strategie, lo stesso vincitore ha dichiarato che si è aggiudicato il jackpot totale solamente con grandissima fortuna e scommettendo i pochi spiccioli che aveva nel portafoglio del casinò online.

– 7.600.000 dollari invece è la cifra incassata da una donna svedese. Una cliente fedele del casinò online Unibet, da ben dodici anni si divertiva a giocare puntando sempre piccole cifre. Nel 2012 si era appassionata della slot Hall Of Gods, che è poi la stessa che le ha regalato il consistente jackpot. Racconta di essere rimasta per molto tempo ad osservare la schermata, quasi incredula che fosse capitato proprio a lei.

Credo che chiunque leggesse una cifra simile sul rigo della vincita, con tutte le luci e suoni che segnano la presa del jackpot, sicuramente avrebbe più di un minuto di smarrimento.

– Un simpatico anonimo, nel gennaio del 2013, si è aggiudicato uno dei più alti jackpot della storia dei casinò online: €17.861.813 incassati grazie alla slot Mega Fortune. Nell’intervista rilasciata in forma anonima al portale dove ha vinto, ha dichiarato che quella sera per noia aveva aperto il suo profilo e deciso di fare una giocata da 0,25 centesimi. Ha dovuto aspettare un attimo per riprendere fiato dopo l’esito della giocata. Non era ancora in grado di dire cos’avrebbe fatto con tutto quel denaro, avrebbe sicuramente aiutato i famigliari e assunto un personal trainer per migliorare la sua forma fisica. Forse l’intervista è stata fatta molto vicina alla vincita e dunque il fortunato non aveva interamente realizzato quanto si doveva ritenere fortunato.

Le più grandi vincite italiane

Due delle vincite più consistenti registrate in Italia sono avvenute nel corso del 2018. Per quanto riguarda la prima vincita, del vincitore non si hanno informazioni, ma della cifra vinta sì! Il casinò dove è avvenuta è Starcasinò, e l’ammontare e’ stato di 133.500€ pagato dalla slot “Cosmic Fortune”. La seconda enorme vincita si e’ verificata a settembre: la slot “Justice League” di Betfair ha elargito ben 170.000 euro a favore di un ragazzo campano.