Lavori urgenti alla rete idrica di Alassio, niente acqua dalle 13.30 alle 18

Alassio. Nella giornata di oggi saranno eseguiti urgenti lavori sulla rete idrica della Città del Muretto. Sarà sospesa l’erogazione dell’acqua potabile dalle 13.30 alle 18.

Le zone interessate sono: via Neghelli, via privata Neghelli, via Solferino, via Cazulini, via Pian del Moro, Regione San Nicola, Regione Caudi, Regione Limbo.

In caso di maltempo i lavori saranno rinviati in data da destinarsi.