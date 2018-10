Lavori a Capo Noli, Aurelia chiusa in entrambe le direzioni

Capo Noli. Aurelia chiusa in entrambe le direzioni fino alle ore 13 e 30 per alcuni lavori di messa in sicurezza della parte roccioso a Capo Noli.

Nei giorni scorsi erano iniziati alcuni interventi propedeutici ai lavori programmati da Anas, nell’ambito del costante monitoraggio del versante che negli anni scorsi è stato protagonista di numerose frane e smottamenti. E dopo il senso unico alternato, da questa mattina è scattato lo stop alla circolazione dalla spiaggia del Malpasso a Finale Ligure fino al tratto successivo di Capo Noli.

L’opera di messa in sicurezza è eseguita dalla ditta specializzata Ecogrid: per consentire l’azione di operai e tecnici nelle ore diurne è stato necessario predisporre la completa chiusura del tratto viario, con il collegamento sulla via Aurelia bloccato per tutta la mattinata.

Non sono mancati i disagi per gli automobilisti, che hanno lamentato con alcune segnalazioni arrivate alla nostra redazione la mancanza di comunicazioni e cartelli: in molti hanno infatti dovuto fare dietrofront per dirigersi in direzione dei caselli autostradali di Finale, per chi era diretto a Savona, e Spotorno per quanti erano invece diretti a ponente.

La parete rocciosa di Capo Noli è totalmente contenuta da reti collegate a dei semafori in grado di bloccare immediatamente il traffico in caso di pericolo per una caduta di massi e pietre.