Latitante ceco si nasconde a Ceriale, arrestato dalla polizia di Stato

Alassio. Un pericoloso latitante ceco è stato arrestato ieri pomeriggio, dopo serrate indagini, dai poliziotti del commissariato di Alassio. Si tratta di Vaclav Hodek, nato a Praga il 15 marzo 1968, colpito da Mandato d’Arresto Europeo perché accusato di sequestro di persona nei confronti di una connazionale che risulta attualmente scomparsa e che, secondo gli investigatori, potrebbe essere morta.

Hodek, allontanatosi pochi giorni fa dal Paese d’origine, si nascondeva in una abitazione di Ceriale insieme alla moglie, una donna russa conosciuta l’anno scorso e sposata un mese fa: secondo gli investigatori sarebbe stata all’oscuro dei “trascorsi” del marito.

“L’attività investigativa – spiegano dalla polizia – si è concentrata nell’arco di due giorni, in una complessa fase di osservazione, avendo come unici elementi le due autovetture di proprietà della donna scomparsa in uso all’arrestato”. La cattura dell’uomo ha richiesto una particolare attenzione per via della sua pericolosità, particolarmente evidenziata dalle autorità della Repubblica Ceca. L’improvviso intervento dei poliziotti del commissariato di Alassio, coordinati dal vice questore Gilda Pirrè, lo ha colto di sorpresa: Hodek, nonostante le precauzioni adottate, non si attendeva un tale epilogo.

Durante le fasi successive all’arresto sono state sequestrate, oltre alle auto, alcune carte di credito (sempre appartenenti alla donna scomparsa), un tablet, due cellulari e diverse schede telefoniche in uso al latitante. Il ceco ora si trova nel carcere di Imperia, a disposizione dell’autorità giudiziaria.