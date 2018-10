L’Asl 2 Savonese lancia un questionario di gradimento per i pazienti

Savona. E’ stato avviato dall’Asl 2 un progetto per verificare la soddisfazione dei pazienti e per comprendere il grado in cui le esigenze e le aspettative vengono soddisfatte.

Le domande del questionario riguarderanno diversi aspetti dei servizi tra cui l’accessibilità, la pulizia degli ambienti, le informazioni ricevute ed il rispetto della privacy, la gentilezza e cortesia del personale ed in aggiunta una valutazione su alcune innovazioni organizzative avviate dall’Azienda.

La rilevazione coinvolgerà 79 strutture e sarà rivolta ai degenti ricoverati nei quattro Ospedali ed a quelli seguiti nel Territorio, utenti dei servizi ambulatoriali e diagnostici, nonché ai clienti interni di alcune strutture amministrative. Il questionario, completamente anonimo e non tracciabile, verrà proposto nei prossimi giorni, differenziato a seconda che si tratti di paziente ricoverato o utente del territorio.

“Ringraziamo tutti i pazienti ed i loro familiari che vorranno dedicare un pò del loro tempo e collaborare a questa iniziativa, che ci aiuterà a monitorare i servizi offerti permettendoci di adeguarli il più possibile alle loro aspettative e necessità” dicono dall’Asl 2 savonese.

L’indagine è stata organizzata da un gruppo di lavoro costituito da: Direttore del Governo Clinico, Risk Management e Qualità dott Elio Garbarino, dal Direttore S.C. Relazioni Esterne – URP dott Antonello Mazzone, e dal Direttore del Sistemi Informativi Aziendali Ing Nicola Rosso con la fattiva collaborazione della dottoressa Anna Apicella Responsabile del progetto e di tutte le Strutture e colleghi che hanno fornito la loro collaborazione.