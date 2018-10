Laser Bug: il Circolo Nautico del Finale ha organizzato la Coppa del Presidente

Finale Ligure. Le condizioni meteo marine per la regata nazionale Laser Bug Coppa del Presidente quest’anno non sono state certamente ideali per i giovani regatanti.

Gli atleti arrivano dal Piemonte e dalla Lombardia, accomunati dalla passione della vela; in tutto sono una quarantina le imbarcazioni che riempiono il piazzale della sede del Circolo Nautico del Finale.

Improvvisamente il porto di Capo San Donato diventa un’oasi allegra e felice, con parenti ed amici al seguito.

Sabato 6 ottobre le condizioni meteo rallentano di molto la partenza: giornata di pioggia, vento e burrasca. La giornata si conclude con tre prove per la classe Race.

Domenica 7 ottobre le condizioni meteo migliorano ma, per mancanza di vento, permettono una sola prova sia per la classe Race sia per la classe Race XS.

Nella classifica Race si è classificato primo Valerio Cassanmagnago del Circolo Orza Minore; seconda Giulia Corte Sualon, terzo Gregorio Turco.

Nella classifica Race XS successo di Aurora Pani del Circolo Canottieri Intra; secondo Ludovico Caresani, terzo Federico Menzio.

Il Trofeo Coppa del Presidente è assegnata alla prima classificata femminile Race: Giulia Corte Sualon del Circolo Orza Minore.

A ricordo di Gianni Pavarino, socio del Circolo Nautico del Finale amante della vela e persona che ha lasciato un segno indelebile nella storia del Circolo, ogni anno un trofeo viene assegnato al primo classificato Race, quest’anno Valerio Cassanmagnago del Circolo Orza Minore

Dopo la premiazione, a tutti i giovani regatanti è stata consegnata una medaglia a ricordo della manifestazione. Un rinfresco ha concluso la giornata. Tutti sono ripartiti da Finale felici di aver trascorso un fine settimana carico di emozioni.

Le classifiche complete: