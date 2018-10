Lapide per le Camice Nere, il segretario Arboscello (Pd): “Parole del sindaco imbarazzanti”

Savona. “Un’offesa per la storia di questa città. Vergognoso quanto accaduto sabato mattina e ancora più vergognosa la giustificazione della sindaco che afferma di non essere stata messa al corrente del contenuto delle lapidi”. Così il segretario savonese del Pd tuona contro il primo cittadino savonese sulla vicenda

“Sugli inviti alla cerimonia c’era in bella vista il simbolo della città di Savona; sarebbe stato il minimo sincerarsi di cosa si trattasse” aggiunge.

E il segretario Dem rincara la dose: “In più la sindaco ha presenziato all’inaugurazione delle lapidi con la fascia tricolore e rappresentando quindi tutti i savonesi e la città di Savona, medaglia d’oro alla Resistenza. Inammissibile dire “non sapevo”. Non avrebbe cambiato nulla vista la gravita’ del fatto ma ci saremo aspettati le scuse della Sindaco, la presa di distanza e l’immediata rimozione della scritta. E invece nulla di tutto questo, anzi, un semplice non sapevo…”.

“Un sindaco che partecipa a qualsiasi evento in rappresentanza della propria città senza sapere cosa stia facendo non è in grado di ricoprire tale ruolo. Questo è troppo davvero. Non è neanche stata in grado di leggere cosa riportava la lapide? Savona non merita tutto questo. Basta davvero” conclude Arboscello.