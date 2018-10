Lamiera pericolante su un tetto a Savona: messa in sicurezza dei vigili del fuoco

Savona. L’ondata di maltempo di questi giorni ha provacato una vittima, una signora anziana colpita da una lamiera che si è staccata dal tetto di un condominio ad Albisola Superiore e in queste ore sono stati numerosi gli interventi dei vigili del fuoco dei distaccamenti provinciali proprio per tettoie, rami e tegole pericolanti, a seguito del forte che ha interessato tutto il territorio savonese.

Nel tardo pomeriggio di oggi l’allarme è scattato in via Manzoni a Savona, dove è arrivata la segnalazione dello scoperchiamento di una lamiera in un tetto di una palazzina della via savonese.

Immediato, anche in questo caso, l’intervento da parte dei vigili del fuoco del distaccamento savonese, che hanno operato con l’ausilio della scala per la messa in sicurezza e scongiurare ulteriori pericoli.

Stando a quanto appreso l’azione da parte della squadra di pompieri è quasi conclusa. Per consentire le operazioni è stato reso necessario la chiusura del tratto di via Manzoni, che verrà riaperta a breve: sul posto anche la polizia municipale per regolare la viabilità nella zona.