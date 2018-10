L’albenganese Nicole Imbesi trionfa all’International Music Competition a Cortemilia 

Albenga. Una giovane albenganese entra nell’olimpo nella musica, portando in alto, in giro per l’Italia, il nome di Albenga. Si tratta della giovane Nicole Imbesi, che ha recentemente trionfato all’International Music Competition – Vittoria Caffa Righetti Award.

La premiazione della 26esima edizione del concorso musicale, diviso in diverse sezioni e categorie, si è svolta lo scorso 13 ottobre, nella chiesa di San Francesco, a Cortemilia. Un’edizione che ha visto la partecipazione di oltre ottanta concorrenti provenienti da diverse Nazioni come Croazia, Germania, Lituania, Finlandia, Turchia, Svizzera, Repubblica Ceca, oltre che da diverse regioni italiane.

E l’ingauna Nicole è riuscita a classificarsi al primo posto nella sezione 1 – pianoforte, categoria A, conquistando la giuria e totalizzando un ottimo 96/100.

Soddisfazione è stata espressa dall’amministrazione comunale di Albenga, sede peraltro del rinomato Concorso Pianistico, per voce dell’assessore alla Cultura Alberto Passino: “Non possiamo che essere felici per questo traguardo. Siamo orgogliosi di tutti i giovani talenti che portano in alto il nome di Albenga dove, ormai da 31 anni, si svolge anche il Concorso Pianistico. Una riprova della bontà di questa manifestazione e dei molteplici benefici che porta alla città”.

“La prossima edizione del Concorso Pianistico Città di Albenga si svolgerà dal 27 al 29 dicembre 2018. Ovviamente, prima dell’inizio, saremo felici e lieti di ospitare in Comune e fare la conoscenza della giovane pianista: la aspettiamo”, ha concluso Passino.