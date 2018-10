Laigueglia si tinge di rosa nel fine settimana dedicato al mondo femminile

Laigueglia. Nel fine settimana Laigueglia si tinge di rosa, con un programma ricco di iniziative dedicate allo sport, fitness, cultura, divertimento, wine tasting & cooking. Tre giorni, da venerdì 12 a domenica 14 ottobre, che avranno come protagoniste le donne sportive, appassionate di fitness e soprattutto con la voglia di divertirsi.

Il Comune di Laigueglia patrocinerà l’evento organizzato dalle Associazioni locali di promozione turistica, tra cui in primis l’Associazione QuiLaigueglia etrenta, in collaborazione con lo Sportello Artemisia Gentileschi.

Nell’immagine qui sotto il programma completo dell’evento:

In concomitanza con il Week-end Rosa, domenica 14 ottobre, sarà proposta dal Comune una visita al centro storico di Laigueglia nell’ambito dell’iniziativa nazionale denominata “La Domenica nel Borgo, nei Borghi più Belli d’Italia”. La visita ai principali monumenti del borgo sarà guidata dagli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado “G. B. Libero Badarò” che si trasformeranno per l’occasione in “Ciceroni per un giorno”.

Un’esperienza educativa e formativa per tutti: per il pubblico, che potrà partecipare gratuitamente ritrovandosi dal monumento del Bastione domenica 14 ottobre alle 10,30, e per i ragazzi stessi che potranno mettere a frutto e verificare sul campo la propria preparazione.