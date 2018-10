Laigueglia, in arrivo la nuova carta di identità elettronica

Laigueglia. Anche il Comune di Laigueglia a partire dal prossimo 8 ottobre rilascerà la nuova carta di identità in formato elettronico (C.I.E.), che sostituirà definitivamente quella cartacea.

La C.I.E. verrà rilasciata dall’Ufficio Servizi Demografici nei seguenti giorni e orari: il lunedì dalle ore 12,00 alle ore 13,00; il giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00 esclusivamente previo appuntamento, telefonando al n. 0182-6911241/242 o presentandosi direttamente allo sportello dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00.

Il tempo necessario per istruire la pratica allo sportello sarà di almeno 30 minuti. La C.I.E. non sarà immediatamente consegnata in quanto il suo rilascio avverrà dopo circa 6 giorni lavorativi da parte della Zecca dello Stato.

Per il rilascio della C.I.E. sarà necessario produrre: una foto formato tessera, la tessera sanitaria, la carta di identità precedente (se scaduta o deteriorata) o la denuncia di smarrimento o furto (se smarrita o rubata), sostenendo un costo per il rilascio di euro 22,20. Verranno rilevate anche le impronte digitali.

Non sarà possibile sostituire la carta di identità cartacea in corso di validità con la carta elettronica, ad eccezione della carta in scadenza nei sei mesi successivi.

“Un passo avanti che allinea il Comune di Laigueglia ai tempi moderni e alle nuove normative, con la finalità di offrire un migliore servizio alla cittadinanza” afferma il sindaco Roberto Sasso Del Verme.