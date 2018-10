La savonese Fulvia Veirana confermata alla guida della Fp-Cgil ligure: “Assunzioni nella sanità, pronti a mobilitazione”

Liguria. Fulvia Veirana è stata eletta segretaria generale della Funzione Pubblica Cgil Liguria dall’Assemblea Generale della categoria nell’ambito dell’XI Congresso regionale, riunitasi ieri presso la Cgil di Via d’Acri, alla presenza di Serena Sorrentino Segretaria Generale Fp Cgil.

Fulvia Veirana, sposata e con due figli, nel 1996, dopo alcuni lavori precari, entra all’Ipercoop di Savona. Inizia così una lunga gavetta sindacale che la porta ad essere eletta una prima volta in qualità di delegata Cgil nella rappresentanza sindacale unitaria. Nel 2000 viene eletta coordinatrice regionale Cgil delle rappresentanze sindacali unitarie Ipercoop della Liguria, mentre l’anno successivo entra a far parte del Comitato Direttivo della Filcams savonese. Senza lasciare il posto di lavoro, nel 2002 entra nella segreteria della categoria.

Il distacco sindacale arriva nel 2003 e nel maggio del 2006 viene eletta Segretario Generale Filcams Savona. Sono anni segnati dall’avvio della contrattazione integrativa regionale Iperliguria con la stabilizzazione dei lavoratori precari, del protocollo sulla trasformazione delle aree “ex Metalmetron” e del sostegno al reddito nel settore. Nel 2008 viene eletta Segretaria Generale della Fp Cgil di Savona e cinque anni dopo, nel giugno 2013 viene eletta una prima volta a Segretario Generale della Camera del Lavoro di Savona, carica che le viene confermata nel Congresso dell’anno successivo. Dopo una breve parentesi politica in occasione della campagna per le elezioni amministrative regionali, torna a lavorare in Coop nel settore del prestito sociale.

Alla fine del 2016 viene nuovamente chiamata in Cgil ed in particolare in funzione pubblica dove si occupa di sanità. Nell’aprile del 2017 Veirana viene eletta Segretaria generale della Funzione Pubblica regionale, carica che le viene confermata con la rielezione di ieri.

A margine dell’elezione Veirana ha sottolineato l’importanza degli investimenti nel lavoro pubblico: “La priorità emersa dal Congresso è quella di aprire una grande vertenza sulle condizioni di lavoro nella sanità. In particolare serve una stagione di massicce assunzioni: su questo siamo pronti a mobilitarci”.