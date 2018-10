La Notte di Halloween arriva a “Le Serre” e a “Il Gabbiano”

Albenga/Savona. Doppio appuntamento con le atmosfere della festa più “spaventosa” dell’anno ai centri commerciali di Coop Liguria de “Le Serre” di Albenga” e “Il Gabbiano” di Savona

La notte di Halloween arriva a “Le Serre” e si trasforma nella “House of Talent”. Non solo zucche, dolcetti, scherzetti e travestimenti al centro commerciale “Le Serre” del circuito Coop Liguria ad Albenga per mercoledì 31 ottobre.

Per i bambini dalle 18 ci saranno due postazioni “truccamostri”, una postazione dalla quale partirà l’attività “dolcetto o scherzetto” durante la quale i bambini, dopo aver ricevuto un cappello da strega/stregone e un simpatico cestino di Halloween, potranno fare insieme al personale addetto il giro dei negozi per chiedere “Dolcetto o Scherzetto?” e ricevere tante caramelle da portare a casa nel proprio cestino.

A seguire la festa per i teenager dagli 8 ai 16 anni: dalle 19 ci sarà infatti lo show dei ragazzi di “House of Talent”, giovani influencer che sul palco balleranno e canteranno con il pubblico. Intorno alle 21 una parte di loro farà il firmacopie de “Il Sogno ha inizio” il romanzo di “House of Talent”, mentre proseguirà il dj-set sul palco.

Mercoledì 31 tappa finale del “Percorso Mostruoso” al centro commerciale “Il Gabbiano” di Savona che si trasformerà in un fantastico villaggio di Halloween. Una tappa realizzata in collaborazione con il quartiere di Villapiana che storicamente organizza eventi di grande interesse a Savona per adulti e bambini. Per i più piccoli dalle 15.30 alle 19.30 una giornata all’insegna del “Dolcetto o Scherzetto” e l’occasione con il truccabimbi di diventare per alcune ore un mago o una streghetta.