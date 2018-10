“La Mela di AISM” torna in 56 piazze savonesi per la lotta alla sclerosi

Savona. “La cura definitiva, quella che farà scomparire completamente la sclerosi multipla, non c’è, arriverà solo quando si saranno capiti tutti i fattori che la scatenano. Per questo è importante sostenere la ricerca scientifica sulla sclerosi multipla, insieme”. E’ l’appello dell’Associazione Italiana che sabato 6 e domenica 7 ottobre ritorna a Savona con l’iniziativa “la Mela di AISM”: 13 mila volontari in tutta Italia distribuiranno oltre 4 milioni di mele a fronte di una donazione minima di 9 euro, con cui si potrà portare a casa un sacchetto da 1,8 kg di gustose mele rosse, verdi e gialle.

“Facciamo sparire la sclerosi multipla, insieme, con la mela di Aism” è il nuovo claim della campagna, che cade all’inteno delle celebrazioni del 50° anniversario dell’associazione. L’iniziativa si svolge sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica. La Mela di AISM è inserita all’interno della campagna di azione #SMuoviti con cui AISM chiede a tutti di collaborare per agire concretamente a costruire un futuro migliore per le persone con SM. “Questo evento nelle piazze è una occasione per fare qualcosa di concreto e dare ai giovani, i più colpiti da SM, una miglior qualità di vita e un futuro senza SM, in famiglia, tra gli amici e, fondametale, nel mondo del lavoro”, dichiara Angela Martino, Presidente Nazionale di AISM.

Alla manifestazione in piazza è legato anche il numero solidale 45512 del valore di 2 euro per ciascun SMS inviato dai prioncipali operatori telefonici. I fondi raccolti con la Mela di AISM vanno nella ricerca in importanti progetti per trovare la causa e la cura risolutiva per la sclerosi multipla e per imlementare i servizi dedicati ai giovani i più colpiti dalla malattia.

Questo l’elenco delle piazze savonesi dove sarà possibile trovare i banchetti di Aism: Alassio-Piazza Airaldi Durante, Albenga – Piazza del Popolo, Albisola Superiore- passeggiata a mare, Albissola Marina-Piazza del Popolo, Altare – Piazza Mons.Bertolotti, Andora-Via Clavesana, Arnasco-Piazza della Chiesa, Bergeggi-Terrazza de Mari, Bormida-Località Chiesa, Cairo Montenotte – Piazza Stallani, Calice Ligure-Piazza Massa, Calizzano-Piazza San Rocco, Carcare-Via Garibaldi, Celle Ligure-Passeggiata a mare, Cengio-Via Padre Garello, Ceriale- Piazza della Vittoria, Cisano Sul neva – Piazza Gollo e Piazza della Chiesa, Erli-PiazzaBeriolo Ferruccio e campo sportivo, Finale Ligure-Via Pertica, Giusetinice-Piazza San Michele, Laigueglia-Piazza Preve, Loano-Piazza Rocca, Magliolo-Piazza Colombo, Mallare-Via Luigi Corsi, Millesimo-Piazza del Comune, Mioglia-Piazza General Rolandi, Murialdo-Chiesa San Lorenzo Loc Ponte, Nasino-Piazza della Chiesa, Noli-Piazza Ronco, Onzo-Piazza del Comune, Pallare- Piazza San Marco, Piana Crixia-Via Chiarlone, Pietra Ligure –Piazza San Nicolò, Pontinvrea- Piazza Indipendenza, Roccavignale-Via Roma, Piazza del Comune, Sassello-presso la Croce Rossa, Savona – Via Paleocapa, Piazza Sisto IV, Zinola (chiesa e cimitero), centro commerciale il Gabbiano, Chiesa e dintroni Cadibona, Parrucchiera da Sonia (via Torino), Santuario, Centro commerciale Le Officine, Spotono – Via Garibaldi, Stella – Piazza Poggi, Stellanello-Via Roma, Toirano-Piazza Santa Maria, Tovo San Giacomo – Bardino Nuovo – Bardino Vecchio- Piazza Don Zunino, Urbe-Piazza San Pietro, Vado Ligure-Piazza Cavour, Valleggia – Piazza della Chiesa, Varazze-Piazza nello Bovani, Villanova D’albenga-Via Garibaldi, Zuccarello-Piazza della Chiesa.