Alassio. Il sole che risplende e fa luccicare il mare, le spiagge invitanti, la gente che si gode il tepore. E’ una giornata come tante, ad Alassio. Uno scenario incredibile, però, se si pensa che meno di 24 ore fa il quadro era questo.

Ieri, infatti, una violentissima grandinata ha di colpo catapultato la città del Muretto nell’autunno inoltrato: per le temperature rigide, certo, ma soprattutto per le strade “imbiancate” che ricordavano panorami decisamente più montani. In qualche caso, addirittura, la quantità di grandine era tale da bloccare veicoli e ricordare le grandi nevicate invernali nell’entroterra.

Passano poche ore, ed ecco che “magicamente” Alassio abbandona un precoce dicembre per ritornare ai primi giorni di settembre. A contribuire al cambiamento anche il fatto che, fortunatamente, ogni traccia della violenta grandinata sembra scomparsa: il lungomare è perfetto, e nessun commerciante lamenta danni o disagi in seguito all’ondata di maltempo di ieri.

La spiaggia ieri pomeriggio…

…e questa mattina